«Не болтовня какая-то»: Путин раскрыл, на чем основываются его поручения Путин: на контроле «Народного фронта» находятся 552 поручения президента России

Более 550 поручений президента РФ находятся на контроле «Народного фронта», заявил российский лидер Владимир Путин в рамках форума «Народного фронта» «Все для Победы! Все для России!». По его словам, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Трансляция мероприятия ведется на RuTube-канале Национального центра «Россия».

Насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения главы государства? Они же берутся после прямой линии с гражданами, — уточнил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что Общероссийский народный фронт за 15 лет работы полностью оправдал свое существование. Президент уточнил, что активисты ОНФ находятся в центре решения наиболее важных для страны вопросов и всегда работают на переднем крае возникающих проблем.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента России. По его словам, глава государства регулярно получает всю необходимую информацию по этому направлению.