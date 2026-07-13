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13 июля 2026 в 16:01

«Не болтовня какая-то»: Путин раскрыл, на чем основываются его поручения

Путин: на контроле «Народного фронта» находятся 552 поручения президента России

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Более 550 поручений президента РФ находятся на контроле «Народного фронта», заявил российский лидер Владимир Путин в рамках форума «Народного фронта» «Все для Победы! Все для России!». По его словам, обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти. Трансляция мероприятия ведется на RuTube-канале Национального центра «Россия».

Насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения главы государства? Они же берутся после прямой линии с гражданами, — уточнил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что Общероссийский народный фронт за 15 лет работы полностью оправдал свое существование. Президент уточнил, что активисты ОНФ находятся в центре решения наиболее важных для страны вопросов и всегда работают на переднем крае возникающих проблем.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента России. По его словам, глава государства регулярно получает всю необходимую информацию по этому направлению.

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