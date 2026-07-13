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13 июля 2026 в 15:56

«На острие»: Путин оценил 15 лет работы Народного фронта

Путин заявил об эффективности Народного фронта за 15 лет работы

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) полностью оправдал свое существование за 15 лет работы, заявил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!». По словам президента, активисты ОНФ находятся в центре решения наиболее важных для страны вопросов и всегда работают на переднем крае возникающих проблем.

Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем. И вам удается найти те точки, на которые нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям. А это значит, в конечном итоге, всей стране, всему российскому государству, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 13 июля примет участие в форуме Народного фронта «Все для Победы» и встретится с руководством организации. По словам Пескова, ОНФ в течение года работает с обращениями граждан, поступившими на прямую линию с главой государства.

Ранее Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. На встрече обсуждались риски и угрозы информационной безопасности страны, обусловленные развитием и интеграцией новых цифровых технологий.

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