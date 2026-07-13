В Кремле анонсировали участие Путина в форуме Народного фронта

Президент России Владимир Путин 13 июля примет участие в форуме Народного фронта «Все для Победы» и пообщается с руководством организации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, Народный фронт на протяжении года обрабатывает обращения граждан, поступающие на прямую линию с президентом.

В понедельник, 13 июля, президент в Кремле, помимо рабочих встреч рутинного характера президент сегодня <...> встретится с руководством, с активистами Народного фронта, посмотрит их выставку «Все для Победы», по разным направлениям ему дадут пояснения, — говорится в сообщении.

Песков также подчеркнул огромную роль Народного фронта в решении трудностей, возникающих при обеспечении участников СВО и оказании им поддержки. Он напомнил о Кулибин-клубе ОНФ, производящем военную продукцию.

Огромная роль принадлежит Народному фронту в решении проблем, связанными с обеспечением героев СВО, помощи тем, кто воюет на СВО, — отметил Песков.

Ранее Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. На встрече обсуждались риски и угрозы информационной безопасности страны, обусловленные развитием и интеграцией новых цифровых технологий.