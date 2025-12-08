В ОНФ спрогнозировали число обращений на прямую линию Путина Глава ОНФ Кузнецов: на прямую линию с Путиным поступит около 2 млн обращений

На прямую линию президента России Владимира Путина поступит около 2 млн обращений, заявил ТАСС глава исполкома Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов. Он подчеркнул постоянное совершенствование способов приема и обработки посланий.

Я думаю, это будет цифра в районе двух миллионов. Еще ни разу не было меньше, — сказал Кузнецов.

Глава исполкома добавил, что теперь обращения также принимаются с помощью мессенджера MAX. По его мнению, с одной стороны, большое количество обращений — отражение интереса россиян, а с другой — показатель недостаточной работы ведомств.

Ранее стало известно, что прямая линия с президентом России состоится 19 декабря в 12:00. Глава государства в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы. Задать вопрос можно на сайте программы, по телефону 8-800-200-40-40 или через СМС-сообщения и на короткий номер 0-40-40. Обращения также принимают в специальном мобильном приложении, информацию о котором размещают на сайте проекта.