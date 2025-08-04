Приложение для отслеживания БПЛА побило новый рекорд популярности

Мобильное приложение Народного фронта «Радар.НФ» для отслеживания БПЛА установили уже более 1,5 млн россиян, сообщила пресс-служба движения в Telegram-канале. В ОНФ подчеркнули, что пользователи помогают российским спецслужбам бороться с вражескими беспилотниками.

1 510 441 россиянин уже помогает спецслужбам РФ следить за нашим мирным небом в приложении Народного фронта «Радар.НФ». <…> Спасибо, что сообщаете об опасности! — говорится в сообщении.

В движении отметили, что чаще всего приложение скачивают пользователи из Москвы и Московской области — более 446 тысяч человек. На втором месте расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (свыше 106 тысяч человек), на третьем — Краснодарский край (больше 70 тысяч человек).

Накануне одна из отдыхающих в Сочи рассказала, что взрывы над городом-курортом не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами. По ее словам, несмотря на ситуацию, никто не поддавался панике.