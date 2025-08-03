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03 августа 2025 в 09:27

«Руки трясутся»: туристка о массированной атаке БПЛА на Сочи

Туристка сообщила о двухчасовых взрывах над Сочи

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов, рассказала телеканалу «Краснодар» одна из отдыхающих Евгения. По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 3 августа дежурные средства ПВО уничтожили 60 дронов над акваторией Черного моря, по одному над Краснодарским краем и Крымом.

Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе. Этот звук ужасный, сирена орет, потом слышно прилет и взрыв, и так с двух до четырех утра. У меня до сих пор руки трясутся, — уточнила женщина.

Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами. По ее словам, несмотря на ситуацию, никто не поддавался панике.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что более 20 взрывов прогремели над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Глава Сочи Андрей Прошунин в свою очередь заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ. По его словам, никто не пострадал.

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