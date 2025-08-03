Нефтебаза в Сочи вспыхнула на фоне атаки ВСУ Прошунин: на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет. Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие, — написал мэр.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что более 20 взрывов прогремели над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом по украинским БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности. Канал уточнил, что прохожие прячутся на парковках и в бомбоубежищах. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Кроме того, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на работу. В компании подчеркнули, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев информировал, что пострадала мирная жительница.