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03 августа 2025 в 03:03

«Травму получила женщина»: над Воронежем сбили группу БПЛА

Гусев: 15 БПЛА были уничтожены над Воронежем, один человек пострадал

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что пострадала мирная жительница.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина, — написал Гусев.

По его словам, несколько частных домов и хозяйственных построек загорелись. Также повреждены несколько единиц транспорта.

Ранее стало известно, что атака БПЛА была совершена на предприятие в Пензе, погибла женщина. Еще двое граждан пострадали, ими сразу занялись сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет.

Тем временем в Минобороны РФ информировали, что системы ПВО сбили 112 украинских беспилотников в российских регионах в ночь на 2 августа. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области (34) и в Краснодарском крае (31). Также БПЛА уничтожили в Воронежской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Белгородской и Липецкой областях, а также в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

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