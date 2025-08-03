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03 августа 2025 в 02:52

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там указано, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров, — сказано в публикации.

Ранее регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области были отменены. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.

Также аэропорт Пулково вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такая мера была принята для обеспечения безопасности пассажиров. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

Кроме того, в аэропорту Казани снова водили ограничения на вылет и прилет. Представитель Росавиации пояснил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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