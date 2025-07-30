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30 июля 2025 в 15:11

Российский аэропорт закрылся после нескольких волн цунами

Росавиация: аэропорт Северо-Курильска перестал принимать самолеты из-за цунами

Фото: ipa-agency.net/Global Look Press

Регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области отменены, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.

Из-за угрозы подтопления взлетно-посадочной полосы отменены регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильск (Парамушир), — отметил пресс-секретарь ведомства.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского продолжает работу в обычном режиме. Взлетно-посадочная полоса и технические объекты не пострадали. После повторных подземных толчков территорию осматривают специалисты — они проверяют наземные сооружения, радиотехнику и сигнальные системы. Сам терминал построен с учётом высокой сейсмической активности — до 10 баллов.

Кореняко также уточнил, что Камчатское авиационное предприятие, будучи главным перевозчиком на местных маршрутах, продолжает работать в обычном режиме. Также не приостанавливало деятельность ФКП «Аэропорты Камчатки», в ведении которого 12 аэродромов и посадочных площадок.

Мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

В результате землетрясения и цунами порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами. По данным МЧС России, в городе также обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте.

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