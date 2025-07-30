Эвакуация жителей происходит в Северо-Курильске из-за землетрясения

В Северо-Курильске произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9. Власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Сейсмособытие зафиксировано в акватории у побережья Северо-Курильска. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов. Все действия властей теперь направлены на обеспечение безопасности людей.

В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, ситуация находится под контролем, – написал Лимаренко.

Специалисты продолжают отслеживать сейсмическую обстановку. Власти принимают все меры для скорейшей стабилизации ситуации и возвращения жителей к привычной жизни.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском в результате сильного землетрясения частично обрушилось здание детского сада «Родничок». По случайности, в момент подземных толчков внутри не было детей — в помещении проводились ремонтные работы, и рабочие успели вовремя эвакуироваться.