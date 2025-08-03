Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 03:35

SHOT сообщил, что ВСУ обрушили дроны «Лютый» на популярный курорт России

SHOT сообщил, что ВСУ атаковали Сочи дронами «Лютый»

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что более 20 взрывов прогремели над Сочи, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом. Минобороны России и местные власти не комментировали ситуацию.

Жители рассказали SHOT, что видны вспышки от уничтожения беспилотников над морем, система ПВО отрабатывает по украинским БПЛА типа «Лютый». В городе запустили сирену воздушной опасности. Канал уточнил, что прохожие прячутся на парковках и в бомбоубежищах.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на работу, о чем сообщила пресс-служба воздушной гавани. В компании подчеркнули, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев информировал, что пострадала мирная жительница.

Тем временем в Херсонской области дрон ВСУ атаковал частный автобус, в результате три человека погибли. Губернатор региона Владимир Сальдо указал, что трагедия произошла в Голопристанском округе.

Сочи
ВСУ
БПЛА
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежали 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.