Удар ВСУ по автобусу привел к смерти трех человек Сальдо: три человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Херсонской области

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал частный автобус, в результате три человека погибли, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, трагедия произошла в Голопристанском округе.

По предварительным данным, погибли три человека. Еще три мирных жителя пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ, — написал он.

Всего за последние сутки в Херсонской области пострадали семь человек. Так, в селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль, пострадали мужчина и женщина 1955 года рождения. В Новой Каховке ВСУ также ударили по гражданскому автомобилю, ранены два человека.

Ранее стало известно, что двое сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в ДНР. Отмечается, что огнеборцев атаковал украинский беспилотник, когда они прибыли ликвидировать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. В итоге старший пожарный и водитель доставлены в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».