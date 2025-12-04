Названа дата прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в прямом эфире подведет итоги года и даст ответы на вопросы россиян и прессы.

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Задать вопрос можно на сайте программы, по телефону 8-800-200-40-40 или через СМС-сообщения и на короткий номер 0-40-40. Обращения также принимают в специальном мобильном приложении, информацию о котором размещают на сайте проекта.

Текстовые и видеовопросы президенту принимают и через «ВКонтакте», и через «Одноклассники», а также в чат-боте мессенджера MAX. Сбор обращений начнется 4 декабря в 15:00 по московскому времени и продлится до завершения эфира 19 декабря.

Ранее Путин заявил, что помощь ближнему и поддержка нуждающихся у всех народов России в крови. Президент напомнил, что движение возникло пять лет назад, когда мир боролся с COVID-19 — тогда люди начали организовываться для помощи тем, кто в этом особенно нуждался.