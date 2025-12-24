Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 19:34

Путин поручил учредить соревнования «Школьная лига» по всей России

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям учредить и регулярно проводить спортивные соревнования «Школьная лига» во всех субъектах страны. Высшему исполнительному органу совместно с регионами необходимо будет определить порядок финансирования этих состязаний и их взаимосвязь с другими значимыми турнирами для школьников.

Обеспечить учреждение и проведение во всех субъектах Российской Федерации спортивных соревнований «Школьная лига» по наиболее массовым и популярным видам спорта, — говорится в тексте поручения.

Доклад о выполнении поручения Путин ждет до 20 апреля 2026 года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Ранее также было дано указание законодательно закрепить обязательное поднятие государственного флага во время проведения всех официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Срок исполнения этого поручения установлен до 20 июля 2026 года.

Владимир Путин
соревнования
школы
Россия
регионы
