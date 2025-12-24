«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову

«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову Экс-помощница Байдена поздравила Захарову и назвала ее героиней

Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид поздравила представителя МИД Марию Захарову с днем рождения. В беседе с РИА Новости она также назвала дипломата настоящей героиней.

С днем рождения Марию Захарову! Для меня она — героиня. Я от нее в таком восторге, — сказала Рид.

По словам бывшей помощницы президента, она лично знакома с дипломатом и находилась рядом во время церемонии получения российского паспорта. Рид пожелала Захаровой изобилия, радости и любви.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Марии Захаровой орден Святого благоверного князя Александра Невского II степени. Награждение было приурочено к юбилею дипломата, который она отмечает 24 декабря. Предстоятель РПЦ отметил значимый вклад Захаровой в защиту государственных интересов на международной арене.

Свой праздник Мария Захарова изначально встретила во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. Гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма о Чебурашке и поздравили с праздником, отметив ее профессионализм, юмор и человечность.