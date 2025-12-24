Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:21

В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей

В США предложили использовать корабельные ядерные реакторы для энергоснабжения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская энергетическая компания HGP Intelligent Energy LLC предложила использовать ядерные реакторы с выведенных из эксплуатации кораблей ВМФ США для снабжения национальной энергосистемы, сообщает Bloomberg. Согласно предложению, компания подала заявку на перенаправление двух реакторов для обеспечения электроэнергией центра обработки данных в Ок-Ридже (штат Теннесси).

Техасская энергетическая компания предлагает переоборудовать ядерные реакторы с военных кораблей ВМС США для обеспечения энергосистемы страны, — говорится в публикации.

По информации источника, переоборудование реакторов, ранее установленных на авианосцах и подлодках, обойдется значительно дешевле строительства новых. Проект может генерировать до 520 мегаватт электроэнергии, что достаточно для снабжения примерно 360 тыс. домов. Реализация первой фазы проекта, для которой потребуется частное финансирование, по планам может быть завершена уже в 2029 году.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с масштабным заявлением о развитии американских ВМС. Он анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей с гиперзвуковым и лазерным оружием.

корабли
США
электроснабжение
флот
