В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей

Американская энергетическая компания HGP Intelligent Energy LLC предложила использовать ядерные реакторы с выведенных из эксплуатации кораблей ВМФ США для снабжения национальной энергосистемы, сообщает Bloomberg. Согласно предложению, компания подала заявку на перенаправление двух реакторов для обеспечения электроэнергией центра обработки данных в Ок-Ридже (штат Теннесси).

Техасская энергетическая компания предлагает переоборудовать ядерные реакторы с военных кораблей ВМС США для обеспечения энергосистемы страны, — говорится в публикации.

По информации источника, переоборудование реакторов, ранее установленных на авианосцах и подлодках, обойдется значительно дешевле строительства новых. Проект может генерировать до 520 мегаватт электроэнергии, что достаточно для снабжения примерно 360 тыс. домов. Реализация первой фазы проекта, для которой потребуется частное финансирование, по планам может быть завершена уже в 2029 году.

