Юрист рассказал, как могут наказать родителей за катание детей на тюбинге

Родителям грозит штраф за катание детей на тюбинге без должного контроля, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в таком случае размер наказания может достигать 2 тыс. рублей.

Родителей теоретически могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, если будет доказано, что ребенок находился в объективно опасной ситуации без надлежащего контроля во время катания на тюбинге. Наказание по этой статье предусматривает предупреждение либо штраф от 500 до 2 тыс. рублей. Также возможно привлечение за нарушение местных правил безопасности или иных муниципальных нормативных актов, если такие запреты прямо установлены, — пояснил Русяев.

По его словам, важно различать ответственность родителей и организаторов катания. Он отметил, что для владельцев тюбинг-трасс меры воздействия значительно строже и зависят от правового статуса объекта.

Для организаций, предоставляющих услуги катания на тюбингах, вопрос ответственности за баловство детей на трассах зависит от характера деятельности и правового статуса объекта. Статья 9.1 КоАП РФ применяется только в случаях нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Она не распространяется автоматически на любые тюбинг-трассы. При наличии такого статуса штрафы для юридических лиц составляют от 200 до 300 тыс. рублей, также возможно административное приостановление деятельности, — резюмировал Русяев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских призвал штрафовать родителей, которые разрешают детям кататься на тюбингах в опасных местах. По его словам, ответственность за стихийные катания на «ватрушках» должны нести не только представители местной администрации.