19 января 2026 в 00:16

«С фокусом»: Умеров рассказал о переговорах в США

Умеров: Киев и Вашингтон решили продолжить переговоры в Давосе

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинская и американская делегации обговорили на переговорах в США экономические вопросы и гарантии безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в Telegram-канале. Он добавил, что по плану продолжить беседу на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций.

Гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации, — написал Умеров.

Накануне в США для участия в переговорах, касающихся мирного плана, прибыл новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Вместе с ним в составе делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. С американской стороны на встрече присутствовали трое, в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что границы России по логике Зеленского должны проходить в районе Ивано-Франковской области. По словам политика, Зеленский сам себя загнал в ловушку, утверждая, что украинскими территориями можно называть те регионы, где большинство населения говорит на украинском языке.

