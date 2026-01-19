Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 04:24

В России начнут действовать новые правила семейной ипотеки

Кошелев: с 1 февраля в РФ вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России с 1 февраля 2026 года вступит в силу новый порядок предоставления семейной ипотеки по принципу «одна семья — одна льготная ипотека», сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, которые передает РИА Новости, данная мера призвана пресечь злоупотребления и схемы с оформлением двух отдельных кредитов.

В России с 1 февраля будут введены изменения при получении семейной ипотеки. Так, вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору, — заявил Кошелев.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что размер ставки по семейной ипотеке в России должен зависеть от количества детей. За первого ребенка она может составлять 10%, за двух — уже 6%, а с тремя и более — 4%, считает он.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.

ипотеки
семьи
льготы
Госдума
