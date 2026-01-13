Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:53

В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям

Депутат Аксаков: ставка по семейной ипотеке должна зависеть от количества детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Размер ставки по семейной ипотеке в России должен зависеть от количества детей, заявил депутат Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия 24». За первого ребенка она может составлять 10%, за двух — уже 6%, а с тремя и более — 4%, считает он.

Предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье, но, если родился первый ребенок, будет 10%, такая цифра обсуждается, — рассказал Аксаков.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.

Россия
Госдума
ипотека
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовка мяса в скороварке закончилась для россиянки реанимацией
Полицейские задержали угрожавшего им топором мужчину
«Я знал, на что иду»: судью едва не убили за борьбу с педофилами
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.