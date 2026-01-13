В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям Депутат Аксаков: ставка по семейной ипотеке должна зависеть от количества детей

Размер ставки по семейной ипотеке в России должен зависеть от количества детей, заявил депутат Анатолий Аксаков в эфире телеканала «Россия 24». За первого ребенка она может составлять 10%, за двух — уже 6%, а с тремя и более — 4%, считает он.

Предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье, но, если родился первый ребенок, будет 10%, такая цифра обсуждается, — рассказал Аксаков.

Ранее стало известно, что на ипотечном рынке с 1 февраля 2026 года меняются правила рефинансирования жилищных кредитов. Гендиректор агентства загородной недвижимости Игнат Ситников рассказал, что будут введены выгодные условия для комбинированной ипотеки в случаях, когда часть ее оформлена под льготные 6%, а часть — по рыночным ставкам.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он считает, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей — это снижает эффект от льготной государственной программы.