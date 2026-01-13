США применили «секретный» самолет при первом ударе по судну с наркотиками NYT: США применили замаскированный самолет при ударе по судну с наркотиками

При первом ударе по судну с наркотиками в Карибском море США применили «секретный» самолет, замаскированный под гражданский, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Там отметили, что боеприпасы были спрятаны в корпусе воздушного судна, а не под его крыльями.

Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолет, перекрашенный под гражданский, — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм опубликовала видео с захватом нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у побережья Тринидада и Тобаго. На кадрах видно, как над судном зависает вертолет, после чего по нему выпускают боеприпас. Затем на палубу высаживаются вооруженные морпехи и рассредотачиваются по кораблю. США захватили танкер Olina 9 января. Судно в 2025 году использовало флаг Сан-Томе и Принсипи.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что захваченный американцами танкер «Маринера» якобы лишь «изображал» российское судно. По его словам, это было попыткой обойти санкционные ограничения, установленные Вашингтоном.