«Соль на раны»: на Западе отметили политическую нестабильность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим ЧС в стране, пишет UnHerd. Там уточнили, что этим он в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух жителей.

Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника (мэра Киева Виталия. — NEWS.ru.) Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. <…> Он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника, — констатировали авторы материала.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон допустил протесты на Украине из-за отключений света. Потенциал для митингов огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами, добавил он. Килинкаров допустил, что их могла бы возглавить экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, но против нее вовремя открыли уголовное дело.

До этого Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин в данных условиях.

Кроме того, украинские чиновники предупредили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.