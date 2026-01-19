Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 03:24

«Соль на раны»: на Западе отметили политическую нестабильность Украины

UnHerd: объявление ЧС в энергетике показало нестабильность Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим ЧС в стране, пишет UnHerd. Там уточнили, что этим он в очередной раз продемонстрировал политическую нестабильность в стране и подорвал моральный дух жителей.

Зеленский подсыпал соли на раны киевлян, попеняв на своего противника (мэра Киева Виталия. — NEWS.ru.) Кличко за то, что столичная администрация подготовилась гораздо хуже, чем власти других городов. <…> Он подорвал доверие общественности к местным властям и лишний раз засвидетельствовал весь сумбур украинской политики ради того, чтобы на миг унизить соперника, — констатировали авторы материала.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон допустил протесты на Украине из-за отключений света. Потенциал для митингов огромный, даже выше, чем перед двумя предыдущими Майданами, добавил он. Килинкаров допустил, что их могла бы возглавить экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, но против нее вовремя открыли уголовное дело.

До этого Зеленский заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Он сообщил, что новый министр энергетики Денис Шмыгаль возглавит работы по поддержке населения и местных общин в данных условиях.

Кроме того, украинские чиновники предупредили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.

Владимир Зеленский
Украина
Киев
Виталий Кличко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России начнут действовать новые правила семейной ипотеки
Юрист рассказал, как могут наказать родителей за катание детей на тюбинге
Сборная Сенегала со скандалом взяла Кубок Африки по футболу
Очевидцы сообщили о прогремевшей серии мощных взрывов над Саратовом
В КНР сообщили об огромном давлении на Украину в переговорном процессе
Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании возросло
«Соль на раны»: на Западе отметили политическую нестабильность Украины
Врач объяснил, почему ринопластику считают сложнейшей операцией
Келин расценил слова Лондона о перехвате судов РФ как возврат в пиратство
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
Создатель культового мультфильма умер в возрасте 77 лет
Передача Кучерова обеспечила «Тампе» победу в матче НХЛ
Гороскоп на 19 января: кого ждут отдых и новые возможности?
Россиянам объяснили, как взять больничный во время отпуска
В Днепропетровске прогремели взрывы
Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина
Фаза Луны сегодня, 19 января 2026 года: что делать в начале лунного цикла?
В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР
Выборы президента Португалии впервые с 1986 года перейдут во второй тур
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.