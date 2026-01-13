Крупная авария на энергообъекте лишила света часть Запорожской области Балицкий: авария оставила без света Бердянск и округ в Запорожской области

Значительная часть Запорожской области осталась без электричества из-за серьезной аварии на энергообъектах, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Евгений Балицкий. Под ударом оказались город Бердянск и весь Бердянский муниципальный округ.

Как пояснил Балицкий, аварийная ситуация привела к полному обесточиванию территории. Специализированные бригады уже работают на месте для ликвидации последствий и скорейшего восстановления подачи электроэнергии. В настоящее время точно не называются ни масштаб повреждений, ни предполагаемые сроки возвращения к нормальному режиму снабжения. Глава области отдельно отметил, что для критически важных объектов оперативно были задействованы резервные источники питания.

Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, — написал Балицкий.

Ранее в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.