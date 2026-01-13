Многоквартирный дом стал целью атаки украинского БПЛА

В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте происшествия уже работают оперативные и аварийные службы, которые оценивают масштабы повреждений и обстановку. По словам главы региона, в результате удара беспилотника пострадало остекление на балконах и пластиковая обшивка здания.

Противник осуществил атаку беспилотником самолетного типа на многоквартирный дом в городе Васильевка. <…> Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — уточнил Балицкий.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная активность воздушных целей наблюдалась над Крымом и рядом областей Центральной России. Это свидетельствует о напряженной воздушной обстановке на юго-западном и центральном направлениях.