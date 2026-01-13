Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 01:35

Многоквартирный дом стал целью атаки украинского БПЛА

Губернатор Балицкий: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожской области

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области произошел инцидент с применением беспилотного летательного аппарата. Украинские военные осуществили атаку дрона самолетного типа на многоквартирный жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте происшествия уже работают оперативные и аварийные службы, которые оценивают масштабы повреждений и обстановку. По словам главы региона, в результате удара беспилотника пострадало остекление на балконах и пластиковая обшивка здания.

Противник осуществил атаку беспилотником самолетного типа на многоквартирный дом в городе Васильевка. <…> Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — уточнил Балицкий.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная активность воздушных целей наблюдалась над Крымом и рядом областей Центральной России. Это свидетельствует о напряженной воздушной обстановке на юго-западном и центральном направлениях.

Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик объяснила причины рекордных снегопадов в Москве
Личные данные четырех детей опубликованы на скандальном сайте Украины
Крупная авария на энергообъекте лишила света часть Запорожской области
Усольцевых найдут, Долину выcелят: прогноз ChatGPT на 2026 год
Машина скорой помощи увязла в снегу на юго-востоке Москвы
Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C
На Украине вновь не смогли утвердить кандидата на пост министра юстиции
Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин
США «наказали» сотрудничающие с Ираном страны
«Я был прав»: Медведев отреагировал на проект США о захвате Гренландии
Многоквартирный дом стал целью атаки украинского БПЛА
Американский конгрессмен предложил узаконить права США на захват Гренландии
В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленского уличили в поддержке бандитских методов штурмовиков ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.