Силы ПВО сбили 78 украинских «птичек» за три часа Минобороны: силы ПВО сбили 78 дронов ВСУ над семью регионами и двумя акваториями

Российские системы противовоздушной обороны осуществили масштабный перехват воздушных целей. В течение трех часов дежурными средствами ПВО было уничтожено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Основная активность воздушных целей наблюдалась над Крымом и рядом областей Центральной России. Это свидетельствует о напряженной воздушной обстановке на юго-западном и центральном направлениях.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточняется в сообщении.

Наибольшее количество беспилотников — 36 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. Значительная группировка целей также фиксировалась над Орловской (14 единиц), Липецкой (8 единиц) и Тульской (4 единица) областями.

Беспилотная активность отмечалась и над акваторией Азовского (шесть единиц) и Черного (шесть единиц) морей. Кроме того, средствами ПВО были перехвачены единичные цели над Брянской (две единицы), Воронежской (одна единица) и Ростовской (одна единица) областями.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области результате падения обломков БПЛА в частном жилом секторе оказались повреждены окна в одном из домов. Еще один дрон упал на территории промышленной зоны.