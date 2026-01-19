Терапевт объяснила, как правильно ухаживать за кожаными перчатками

Мокрые кожаные перчатки правильно сушить при комнатной температуре, предварительно вывернув наизнанку, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, регулярная и бережная обработка изделия схожа с принципами заботы о коже человека.

Обработку кожаных перчаток можно сравнить с уходом за собственной кожей: она должна быть регулярной и щадящей. Сушка — самое важное правило. Никогда не кладите мокрые или даже слегка влажные от пота перчатки в шкаф или карман. Влажность — главный враг кожи и союзник микробов. Как правильно сушить изделие? Выверните его наизнанку и оставьте в расправленном виде при комнатной температуре вдали от батарей и прямых источников тепла, — пояснила Тен.

Также она отметила, что нельзя использовать фен или класть такие вещи на обогреватель. По ее словам, в таких случаях кожа может потерять эластичность и потрескаться.

