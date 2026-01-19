Атака США на Венесуэлу
Терапевт объяснила, как правильно ухаживать за кожаными перчатками

Терапевт Тен: мокрые кожаные перчатки сушат наизнанку при комнатной температуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мокрые кожаные перчатки правильно сушить при комнатной температуре, предварительно вывернув наизнанку, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, регулярная и бережная обработка изделия схожа с принципами заботы о коже человека.

Обработку кожаных перчаток можно сравнить с уходом за собственной кожей: она должна быть регулярной и щадящей. Сушка — самое важное правило. Никогда не кладите мокрые или даже слегка влажные от пота перчатки в шкаф или карман. Влажность — главный враг кожи и союзник микробов. Как правильно сушить изделие? Выверните его наизнанку и оставьте в расправленном виде при комнатной температуре вдали от батарей и прямых источников тепла, — пояснила Тен.

Также она отметила, что нельзя использовать фен или класть такие вещи на обогреватель. По ее словам, в таких случаях кожа может потерять эластичность и потрескаться.

Ранее стало известно, что россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду. Так, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически на столько же выросли покупки зимней обуви.

