14 января 2026 в 02:03

Астрофизик вычислил, зачем «инопланетный корабль» вошел в Солнечную систему

3I/ATLAS 21 июля 2025 года 3I/ATLAS 21 июля 2025 года Фото: NASA/ESA/Global Look Press
Межзвездный объект 3I/ATLAS, вероятно, направляется к спутнику Юпитера Евфеме, заявил на платформе Medium гарвардский астрофизик Ави Леб, известный своими исследованиями гипотетических внеземных технологий. По его мнению, это может быть гигантский инопланетный корабль, совершающий целенаправленный маневр.

Объект 3I/ATLAS, вторгшийся в Солнечную систему несколько месяцев назад, 19 декабря прошел на расстоянии 270 млн километров от Земли. Хотя большинство ученых классифицирует его как межзвездную комету, Леб не исключает его искусственного происхождения.

Вычисления Леба показывают, что 17 марта 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера Евфеме. Расстояние между ними составит всего 30,46 млн километров. Это максимальное сближение с одним из объектов Солнечной системы, которое будет достигнуто, — указано в публикации.

За день до этого, 16 марта, объект должен пройти на расстоянии около 53,4 млн километров от самого Юпитера. Леб ранее отмечал, что эта дистанция почти совпадает с радиусом сферы Хилла планеты — областью, где ее гравитация доминирует над солнечной, что может быть оптимальной точкой для размещения спутника.

Спутник Евфеме, диаметром около двух километров, был открыт в 2003 году. Многие коллеги Леба, включая российского астрофизика Сергея Язева, скептически относятся к «инопланетной» версии, считая объект естественным небесным телом.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал сообщения об угрозе электрической пылевой бури от кометы 3I/ATLAS для Земли сильно преувеличенными. Поводом для обсуждения стало заявление американского геолога Стефана Бернса о том, что в марте 2026 года Земля и Юпитер якобы могут столкнуться с электропылевой бурей от этого объекта.

