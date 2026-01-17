Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 09:35

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина, когда нет ни времени, ни желания возиться со сложными рецептами.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям капуста и нежная, плотная яичная основа, которая скрепляет всё воедино, создавая идеальный баланс текстур.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты (можно пекинской), 2 яйца, 2 ст. л. муки или манки, соль, черный перец, специи по вкусу. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните её руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку (или манку), соль, перец и специи. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло. Выложите всю капустно-яичную массу на сковороду, разровняйте лопаткой в виде круглой лепешки толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне 5–7 минут под крышкой, пока низ не станет золотистым и хрустящим. Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки или тарелки и жарьте ещё 4–5 минут с другой стороны до полной готовности. Подавайте горячей со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Общество
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Семья и жизнь
18 января — Крещенский сочельник: традиции «Голодного вечера»
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
рецепты
капуста
лепешки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.