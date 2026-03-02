Зимняя Олимпиада — 2026
На завтрак в пост готовлю драники из капусты и картошки — сытные, нежные, без яиц, а вкус — объедение

Фото: D-NEWS.ru
Беру капусту, картошку и лук — и готовлю постные драники на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или ужина в пост. Его необычность в том, что и без яиц драники получаются румяными, хрустящими снаружи и нежными, сочными внутри благодаря правильному сочетанию овощей. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые драники с аппетитной хрустящей корочкой, а внутри — мягкая ароматная смесь капусты и картофеля с луком. Они такие сытные и вкусные, что даже те, кто не постится, просят добавки. Простые продукты, минимум усилий, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 средние картофелины, 1 луковица, 3–4 ст. ложки муки, соль, перец, куркума для цвета (по желанию), растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, картофель и лук натрите на крупной терке. Смешайте овощи, посолите, добавьте перец и муку, тщательно перемешайте. Дайте постоять 5–10 минут, чтобы овощи пустили сок. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу ложкой, формируя драники. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими с постным соусом или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

