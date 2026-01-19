Атака США на Венесуэлу
Россиянам назвали самые востребованные профессии в России в 2026 году

Самой востребованной профессией в этом году будет сварщик или электрик

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самыми востребованными специалистами в 2026 году будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи, передает РИА Новости. По его данным, также сохраняется высокий спрос на IT-специалистов, так считают 30% работодателей.

Шестьдесят пять процентов опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью — врачи (35%), — говорится в исследовании.

Кроме того, 28% респондентов уверены, что будут очень востребованы учителя. Еще 27% считают, что будут востребованы работники сферы продаж (27%).

Ранее эксперт Роскачества Евгения Ганькина сообщила, что работодатель не вправе забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. Если произошла переплата, вернуть средства можно, уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.

До этого Ганькина заявила, что по закону не запрещено обсуждать свою зарплату с коллегами. Однако ситуация с разглашением чужой заработной платы будет складываться иначе.

