03 декабря 2025 в 11:29

В Роскачестве рассказали, можно ли обсуждать размер зарплаты с коллегами

Роскачество: по закону обсуждать зарплату с коллегами не запрещено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По закону не запрещено обсуждать свою зарплату с коллегами, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, ситуация с разглашением чужой заработной платы будет складываться иначе.

Более того, ст. 21 ТК РФ гарантирует работнику право на защиту своих трудовых прав, а открытость оплаты труда часто помогает выявлять дискриминацию. Однако разглашение чужой зарплаты без согласия этого человека рискованно. Для работодателя сведения о доходах сотрудников относятся к персональным данным (ст. 86–90 ТК РФ, Федеральный закон «О персональных данных» N 152-ФЗ), — рассказала Ганькина.

Эксперт отметила, что передача таких данных третьим лицам может быть рассмотрена как нарушение конфиденциальности. По ее словам, в остальных случаях вопрос является скорее этическим, а не юридическим.

Ранее Ганькина рассказала, что работодатель, который предлагает разные зарплаты мужчинам и женщинам, трудящимся на одной должности, нарушает российское законодательство. По ее словам, статья 3 Трудового кодекса РФ прямо запрещает любую дискриминацию, в том числе по половому признаку.

