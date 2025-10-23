Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 09:59

На самарского губернатора Федорищева подали жалобу в комиссию по этике

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Александр Казаков/РИА Новости

На губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поступила жалоба в комиссию по этике регионального отделения партии «Единая Россия», пишут «Ведомости». Поводом стало публичное увольнение с использованием ненормативной лексики главы Кинельского района Юрия Жидкова, которое произошло в середине октября.

Согласно данным источников, многие члены партии были шокированы поведением Федорищева. Собеседник издания обратил внимание на проблемы со здоровьем уволенного Жидкова, а также отметил, что тот изначально не проявлял особого стремления к занятию чиновничьей должности.

Ответственный секретарь комиссии по этике, заместитель руководителя фракции единороссов в Государственной думе Евгений Ревенко сообщил, что пока не знаком с содержанием жалобы на самарского губернатора. Он пояснил, что в настоящее время занят работой над бюджетными вопросами.

Ранее казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев заявил, что губернатор Самарской области продемонстрировал хамское поведение в отношении главы Кинельского района. Деев отметил, что подобными действиями региональный руководитель компрометирует казачье сообщество, которое оказало ему доверие и оказало честь.

Вячеслав Федорищев
Самарская область
скандалы
этика
