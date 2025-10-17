Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:59

Боец СВО резко высказался об оскорбившем чиновника Федорищеве

Боец СВО Деев назвал хамским общение Федорищева с главой района Жидковым

Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по-хамски вел себя с главой Кинельского района Юрием Жидковым, заявил NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев. По его словам, подобным поведением руководитель региона подставляет казачье войско, оказавшее ему доверие и честь.

Своим невоспитанным и откровенно хамским поведением губернатор Федорищев подставил героическое Волжское казачье войско и одно из его самых боевых подразделений на СВО — батальон БАРС-15 «Ермак». Волжские братья-казаки оказали главе региона огромное доверие и честь, заверстав его в казачьи ряды, — сказал Деев.

Он подчеркнул, что если человек назвался казаком, то обязан стать образцом для других. По словам бойца, нельзя оскорблять или унижать окружающих, особенно людей старшего возраста.

Если назвался казаком, взял на себя это высокое служение, будь образцом для других, православным рыцарем и воином Христовым, а не матери и не унижай зависимых людей, которые тебе в батьки годятся. У казаков так не принято. Мы старших почитаем. Матерная ругань православным не к лицу. И так у казаков сейчас много недоброжелателей, которые постоянно говорят про «ряженых с нагайками», — добавил Деев.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона использовал бранное слово, когда сообщал чиновнику об отстранении от должности. Федорищев покаялся перед жителями области.

Самарская область
Россия
СВО
казаки
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гонят на убой»: командир «Ахмата» о настроениях военнослужащих ВСУ
Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье
«Агония продолжается»: Зеленского уличили в узурпации региональных властей
Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.