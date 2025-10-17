Боец СВО резко высказался об оскорбившем чиновника Федорищеве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по-хамски вел себя с главой Кинельского района Юрием Жидковым, заявил NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев. По его словам, подобным поведением руководитель региона подставляет казачье войско, оказавшее ему доверие и честь.

Своим невоспитанным и откровенно хамским поведением губернатор Федорищев подставил героическое Волжское казачье войско и одно из его самых боевых подразделений на СВО — батальон БАРС-15 «Ермак». Волжские братья-казаки оказали главе региона огромное доверие и честь, заверстав его в казачьи ряды, — сказал Деев.

Он подчеркнул, что если человек назвался казаком, то обязан стать образцом для других. По словам бойца, нельзя оскорблять или унижать окружающих, особенно людей старшего возраста.

Если назвался казаком, взял на себя это высокое служение, будь образцом для других, православным рыцарем и воином Христовым, а не матери и не унижай зависимых людей, которые тебе в батьки годятся. У казаков так не принято. Мы старших почитаем. Матерная ругань православным не к лицу. И так у казаков сейчас много недоброжелателей, которые постоянно говорят про «ряженых с нагайками», — добавил Деев.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона использовал бранное слово, когда сообщал чиновнику об отстранении от должности. Федорищев покаялся перед жителями области.