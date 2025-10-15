Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Жидкова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова, передает «Царьград». Руководитель региона матом сообщил ему об отстранении от должности. Федорищев признался, что его возмутила халатность Жидкова.

За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же, — подчеркнул губернатор.

Федорищев так прокомментировал бранное слово, которое возмутило некоторых представителей общественности. Инцидент произошел 14 октября. На фоне увольнения главы района губернатор подтвердил желание региональных властей решительно бороться с проявлениями халатности.

Ранее стало известно, за что уволили Жидкова. Оказалось, что Федорищев снял чиновника с должности из-за ненадлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны, а на его замену в ближайшее время обещают определить нового сотрудника. Последней каплей, по словам губернатора, стала грязь на памятнике участникам ВОВ.