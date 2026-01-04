Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 02:04

Зеленский озвучил, что намерен делать с Сырским

Зеленский заявил, что не намерен отправлять в отставку главкома ВСУ Сырского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабные кадровые перестановки в руководстве страны. Несмотря на объявленную «перезагрузку», он заявил, что не планирует отправлять в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По словам Зеленского, текущие изменения касаются кабинета министров, системы безопасности, оборонного ведомства и правоохранительных органов. Однако смена военного руководства на высшем уровне в данный момент не предусмотрена.

И мы говорим о шагах один за другим, а не говорим, что сегодня мы готовы заменить главкома. Сегодня замена главкома не предусматривается, — указал Зеленский.

При этом, говоря о силовом и правоохранительном блоке, политик подчеркнул, что планирует лично заниматься ротацией всех руководителей в этих структурах. Заявление было сделано в ходе общения с журналистами на фоне продолжающихся уже второй день кадровых изменений в украинском руководстве.

Ранее Зеленский обратил внимание, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Глава государства провел встречу с представителями «коалиции желающих», где стороны обсудили план дальнейших действий. Уже 5 января состоятся переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен пройти саммит на высшем уровне.

Александр Сырский
Владимир Зеленский
увольнения
отставки
