В Костромской области повысили готовность после атаки БПЛА В Костромской области повысили меры безопасности после атаки БПЛА

Нейский район Костромской области стал целью массовой атаки БПЛА, администрация повысила меры безопасности и объявила повышенную готовность, рассказали в пресс-службе правительства региона. В ночь на 6 января дежурными силами ПВО было уничтожено несколько дронов, однако при падении их обломки нанесли ущерб ряду объектов.

На участках, где могут находиться части БПЛА, продолжается обследование. Доступ граждан на эти территории ограничен. УМВД ведет патрулирование городских улиц, — сообщили в пресс-службе.

Губернатор Сергей Ситников поручил задействовать дополнительные ресурсы для оперативной ликвидации последствий налета. В пострадавший район направлены усиленные медицинские бригады. Департаменту ТЭК и ЖКХ поручили подготовить резервные материалы для проведения срочных аварийно-восстановительных работ. В правительстве региона подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а все ведомства перешли на усиленный режим работы.

Ранее падение обломков беспилотника в Костромской области спровоцировало пожар на территории бывшей воинской части. Возгорание было оперативно потушено. По словам губернатора, специальные службы продолжают обследование участков, где могут находиться фрагменты дронов.