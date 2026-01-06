Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 16:32

В Костромской области повысили готовность после атаки БПЛА

В Костромской области повысили меры безопасности после атаки БПЛА

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нейский район Костромской области стал целью массовой атаки БПЛА, администрация повысила меры безопасности и объявила повышенную готовность, рассказали в пресс-службе правительства региона. В ночь на 6 января дежурными силами ПВО было уничтожено несколько дронов, однако при падении их обломки нанесли ущерб ряду объектов.

На участках, где могут находиться части БПЛА, продолжается обследование. Доступ граждан на эти территории ограничен. УМВД ведет патрулирование городских улиц, — сообщили в пресс-службе.

Губернатор Сергей Ситников поручил задействовать дополнительные ресурсы для оперативной ликвидации последствий налета. В пострадавший район направлены усиленные медицинские бригады. Департаменту ТЭК и ЖКХ поручили подготовить резервные материалы для проведения срочных аварийно-восстановительных работ. В правительстве региона подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а все ведомства перешли на усиленный режим работы.

Ранее падение обломков беспилотника в Костромской области спровоцировало пожар на территории бывшей воинской части. Возгорание было оперативно потушено. По словам губернатора, специальные службы продолжают обследование участков, где могут находиться фрагменты дронов.

ВСУ
Костромская область
БПЛА
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.