Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:43

Бывшая воинская часть вспыхнула под Костромой после падения БПЛА

Ситников: в бывшей воинской части под Костромой произошел пожар при атаке БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На территории бывшей воинской части в Костромской области произошел пожар после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Возгорание было оперативно потушено.

Возгорание, возникшее на территории одной из бывших воинских частей в результате падения обломков вражеских беспилотников, оперативно ликвидировано. На участках, где возможно могут находиться части БПЛА, специальными службами продолжается обследование, — написал он.

Информация прозвучала в ходе выездного совещания в городе Нея, подвергшемся атаке. Губернатор дал поручения по утеплению оконных проемов в больнице и организации подворовых обходов для оценки ущерба жителям.

Ранее в пресс-службе минобороны сообщили, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

Костромская область
БПЛА
атаки
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по детскому центру творчества на Херсонщине
Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО
Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения
Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи с живой силой и попал на видео
В Костромской области ликвидируют последствия атаки БПЛА
Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений
Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине
ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ
Авария оставила без воды десятки домов в российском городе
Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году
Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика
«Запоздалое заявление»: военэксперт о планах США создать мощный флот
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии
Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый
Ставка на арест Мадуро принесла трейдеру огромную прибыль
США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины
Бывшая воинская часть вспыхнула под Костромой после падения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.