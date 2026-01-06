Бывшая воинская часть вспыхнула под Костромой после падения БПЛА Ситников: в бывшей воинской части под Костромой произошел пожар при атаке БПЛА

На территории бывшей воинской части в Костромской области произошел пожар после падения обломков беспилотника, сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале. Возгорание было оперативно потушено.

Возгорание, возникшее на территории одной из бывших воинских частей в результате падения обломков вражеских беспилотников, оперативно ликвидировано. На участках, где возможно могут находиться части БПЛА, специальными службами продолжается обследование, — написал он.

Информация прозвучала в ходе выездного совещания в городе Нея, подвергшемся атаке. Губернатор дал поручения по утеплению оконных проемов в больнице и организации подворовых обходов для оценки ущерба жителям.

Ранее в пресс-службе минобороны сообщили, что утром 6 января силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.