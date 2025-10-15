Стало известно, почему уволили главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев снял с поста главу Кинельского района Юрия Жидкова из-за неподлежащего отношения к памяти об участниках Великой Отечественной войны, заявил глава региона на своей странице «ВКонтакте». Последней каплей губернатора стала грязь на памятнике участникам ВОВ. Он добавил, что в ближайшее время будет определен новый сотрудник на эту должность.

Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать, как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен, — сказал губернатор.

Ранее стало известно, что Федорищев после проверки городского округа Кинель принял решение об отставке Жидкова с поста главы района. При этом в Сети появилась запись, где глава региона в нецензурных выражениях объявил об увольнении, хлопнув коллегу по плечу.

До этого директор департамента госслужбы ХМАО Александр Деменко был уволен, после того как новый губернатор Руслан Кухарук не продлил с ним контракт. По версии журналистов, Деменко мог быть назначен по протекции бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. Сейчас он находится в Тюменском СИЗО по подозрению в коррупции.