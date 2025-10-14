Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:21

В руководстве ХМАО продолжаются чистки

URA.RU: связанного с бывшим замгубернатора главу ДПГ ХМАО Деменко уволили

Директор департамента госслужбы ХМАО Александр Деменко был уволен, после того, как новый губернатор Руслан Кухарук не продлил с ним контракт, сообщает URA.RU. По версии журналистов, Деменко мог быть назначен по протекции бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. Сейчас он находится в Тюменском СИЗО по подозрению в коррупции.

Деменко, имеющий два диплома Югорского госуниверситета, с 2021 года занимал пост директора департамента госслужбы и курировал элитную школу политиков «Лидеры изменений Югры». Его возможным преемником журналисты считают бывшего вице-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Осипова.

Ранее прокуратура Омской области попросила суд приговорить к 11 годам колонии бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей.

Перед этим конфискацией недвижимость у семьи возмутился бывший начальник управления кадрами Минобороны России Юрий Кузнецов. Помимо недвижимости в суде хотят конфисковать все украшения «вплоть до подвесок за 600 рублей». Экс-начальник проходит подозреваемым по делу о получении крупной взятки.

