14 октября 2025 в 08:26

Экс-замминистра строительства Омской области может получить 11 лет тюрьмы

Экс-замминистра строительства Омской области Сычева могут приговорить к 11 годам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Омской области просит суд приговорить к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. По ее словам, его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей.

В результате его решений были сорваны сроки сдачи четырех школ и трех детских садов. Предполагается, что местом отбывания наказания мужчине могут определить исправительную колонию строгого режима сроком на 11 лет, сказано в материале.

Государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему заместителю министра наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением права в течение 8 лет занимать определенные должности, - добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что бывший руководитель кадровой службы Министерства обороны России Юрий Кузнецов жалуется на попытки изъять у его семьи имущество и ценности на общую сумму 500 млн рублей. Он также выражает недовольство недостатком питания, что уже привело к снижению его веса на 20 килограммов.

До этого защита бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова обратилась в Главную военную прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного дела о коррупции. Адвокат Денис Сагач пояснил, что основанием для этого служит отсутствие доказательств вины его клиента.

