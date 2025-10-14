Экс-замминистра строительства Омской области может получить 11 лет тюрьмы Экс-замминистра строительства Омской области Сычева могут приговорить к 11 годам

Прокуратура Омской области просит суд приговорить к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. По ее словам, его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей.

В результате его решений были сорваны сроки сдачи четырех школ и трех детских садов. Предполагается, что местом отбывания наказания мужчине могут определить исправительную колонию строгого режима сроком на 11 лет, сказано в материале.

Государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему заместителю министра наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением права в течение 8 лет занимать определенные должности, - добавила собеседница агентства.

