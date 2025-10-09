Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, во время избрания меры пресечения в 235-м гарнизонном военном суде в Москве, 2024 год

Военную прокуратуру попросили закрыть дело о коррупции экс-замглавы МО РФ Защита экс-замминистра обороны Попова настаивает на закрытии дела о коррупции

Защита бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова обратилась в Главную военную прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного дела о коррупции, сообщает ТАСС. Адвокат Денис Сагач пояснил, что основанием для этого служит отсутствие доказательств вины его клиента.

Защитой подана прокурору жалоба о возвращении материалов уголовного дела следователю и прекращении дела в связи с непричастностью Павла Попова к инкриминируемым ему преступлениям, — отметил адвокат.

Попову вменяют получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Его уголовное дело насчитывает 56 томов, включая вещдоки и другие значимые для дела документы.

Ранее полиция задержала бывшего заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД по Челябинску подполковника Олега Жиляева по подозрению в получении взяток строительными материалами. С января 2024-го по май 2025 года Жиляев оказывал покровительство подрядчику в дорожной сфере. Бывший замначальника ГАИ использовал служебное положение для ускорения согласования проектной документации по установке дорожных знаков при строительных работах.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах противодействия коррупции. Документ расширяет полномочия антикоррупционных органов.