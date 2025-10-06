Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:54

Путин ужесточил меры по борьбе с коррупцией

Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Документ появился в электронной базе правовых актов. Как следует из документа, он затронул запросы сведений по ценным бумагам проверяющими органами.

Утвердить прилагаемый перечень сведений о ценных бумагах, которые держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, — отмечено в документе.

Указ вступил в силу с момента его подписания президентом. Документ утвердил изменения в действующие нормативные акты и расширил полномочия антикоррупционных органов. Их наделили полномочиями направлять запросы напрямую в Центральный банк РФ, Центральный каталог кредитных историй, бюро кредитных историй, а также держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям.

Ранее Путин утвердил указ об особом порядке продажи федерального имущества. Он был введен на фоне недружественных и противоречивых действий со стороны западных стран.

Владимир Путин
коррупция
указы
ценные бумаги
