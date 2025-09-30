Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:45

В России введены особые правила продажи федерального имущества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об особом порядке продажи федерального имущества. Он введен на фоне недружественных и противоречивых действий со стороны западных стран. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, <...> может осуществляться с учетом <…> особенностей, — сказано в документе.

До этого Путин подписал указ об осеннем призыве — 2025. Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря текущего года в ряды вооруженных сил страны будут призваны 135 тысяч человек. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября.

Ранее президент России подписал указ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны. Прежде он занимал должность полпреда российского лидера в СЗФО.

