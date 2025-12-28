Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря

Хотите обновить привычный цезарь? Теплый цезарь с жареными креветками добавит в классику новые оттенки. Для приготовления понадобится: 300 граммов крупных креветок (очищенных, с хвостиком), 200 граммов салата романо, 100 граммов копченых черри, 50 граммов тертого пармезана. Для сухариков: 100 граммов бородинского хлеба, оливковое масло, чеснок. Для соуса: 1 желток, 2 анчоуса, 1 зубчик чеснока, 50 мл оливкового масла, чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка вустерского соуса, щепотка копченой паприки.

Хлеб нарезают кубиками, сбрызгивают маслом с давленым чесноком и запекают до хруста. Креветки обжаривают на сильно разогретой сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны. Для соуса все ингредиенты взбивают блендером. В миске соединяют листья романо, разрезанные пополам копченые черри, теплые креветки на гриле и сухарики. Поливают соусом и посыпают пармезаном.

Такой салат цезарь с креветками получается с выраженным дымным профилем, который идет от томатов, паприки в соусе и хрустящего бородинского хлеба. Подавать его нужно сразу, пока креветки теплые, а сухарики — хрустящие. Этот теплый салат с морепродуктами станет сытным и эффектным основным блюдом.

Ранее мы поделились рецептом семги с пармезаном в духовке.