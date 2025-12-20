Запекаю семгу с пармезаном: низкоуглеводное чудо на Новый год!

Подбираете низкоуглеводное меню на Новый год? Запеченная семга с авокадо — это вкусно и соответствует принципам LCHF/кето. Для приготовления понадобится: два стейка семги (по 200 грамм), 30 грамм тертого пармезана, специи (паприка, сушеный чеснок), один спелый авокадо, сок лайма, 50 грамм шпината или руколы, оливковое масло, соль, перец.

Стейки семги смазывают оливковым маслом, посыпают смесью пармезана и специй, запекают в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут. Для крема мякоть авокадо, горсть зелени, сок лайма, соль и перец взбивают блендером до состояния воздушного мусса. На тарелку выкладывают ложку крема из авокадо, сверху — горячий стейк с хрустящей сырной корочкой.

Это низкоуглеводное блюдо на Новый год состоит из качественного белка и полезных жиров, углеводы в нем представлены лишь клетчаткой из зелени и авокадо. Оно сытное, эффектное и простое в исполнении. Такая семга для праздничного стола станет настоящим украшением и докажет, что диетическое питание может быть праздничного уровня.

Ранее мы рассказали, как приготовить праздничные бутерброды с красной рыбой.