02 марта 2026 в 07:48

Добавил птитим в морской салат и теперь готовлю постоянно: вкуснота с креветками для ленивых гурманов

Фото: D-NEWS.ru
Если вы еще не пробовали готовить с птитимом, этот салат — идеальный повод начать. Эта необычная крупа в форме шариков идеально впитывает заправку и делает блюдо по-настоящему сытным и оригинальным.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г сыра феты. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
