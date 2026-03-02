Добавил птитим в морской салат и теперь готовлю постоянно: вкуснота с креветками для ленивых гурманов

Если вы еще не пробовали готовить с птитимом, этот салат — идеальный повод начать. Эта необычная крупа в форме шариков идеально впитывает заправку и делает блюдо по-настоящему сытным и оригинальным.

Сначала я отвариваю 100 г птитима в подсоленной воде до состояния аль денте, примерно 8–10 минут, затем откидываю на дуршлаг и даю ему полностью остыть. Параллельно обжариваю 200 г очищенных креветок на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до появления румяной корочки, слегка солю и перчу.

В большой миске соединяю остывший птитим и креветки, добавляю разрезанные пополам 10 помидоров черри, один огурец, нарезанный кубиками, половинку красной луковицы тонкими полукольцами и 10 оливок без косточек. Сверху аккуратно разламываю руками 100 г сыра феты. Отдельно встряхиваю в банке до однородности заправку из 2 ст. л. оливкового масла, сока половины лимона, соли и перца, заправляю салат прямо перед подачей и даю ему настояться 5–7 минут.

