Всегда храню дома баночку горошка для этого быстрого салата: легко приготовите за 10 минут

Всегда храню дома баночку горошка для этого простого и быстрого салата. Вы его легко приготовите за 10 минут. Он всегда получается свежим, аппетитным и идеально подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное легкое блюдо.

Для приготовления понадобится: 1 небольшая пекинская капуста (около 300 г), 1 банка консервированного зеленого горошка (400 г), большой пучок свежего укропа, 2–3 зубчика чеснока, 4 ст. л. сметаны (15–20%), 1 ч. л. горчицы, соль по вкусу.

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками в миске, чтобы она стала мягче и пустила сок. Укроп мелко порубите. Чеснок выдавите через пресс. С горошка слейте всю жидкость. В отдельной миске приготовьте заправку: смешайте сметану, горчицу и соль до однородности. В большой салатнице соедините капусту, горошек, укроп и чеснок. Заправьте полученной смесью и тщательно, но аккуратно перемешайте. Дайте салату постоять 5–10 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

