21 февраля 2026 в 11:01

Теперь на всех застольях: салат «Золотой век» с луком фри, яйцом и горошком — сытно, ярко и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сочетание нежного мяса, свежих овощей и хрустящих акцентов. Отварной язык, яйца, зелёный горошек и домашний лук фри создают идеальный баланс вкуса и текстуры. Готовится за считаные минуты, выглядит эффектно и отлично подходит как для будней, так и для праздничного стола. Из этого количества получается 2 порции.

Ингредиенты: отварной язык или говядина — 100 г, солёный огурец (корнишоны или бочковой) — 60 г, яйца варёные — 2 шт., зелёный консервированный горошек — 80 г, лук фри — 20 г, майонез — 30 г, соль и перец — по вкусу.

Язык, огурцы и яйца нарезают тонкой соломкой. В миске соединяют все ингредиенты, добавляют горошек и майонез, аккуратно перемешивают. Перед подачей сверху посыпают хрустящим луком. Лайфхак для лука фри без фритюрницы: очищенный лук нарезают небольшими кусочками, обваливают в кукурузном крахмале и обжаривают в хорошо разогретом масле до золотистого цвета. Готовый лук выкладывают на салфетку, чтобы убрать лишний жир, и слегка подсаливают. Подавайте салат сразу — пока лук остаётся хрустящим.

Ранее мы делились рецептом картофеля по-французски в сливочно-сырном соусе. Нежные лепестки, которые тают во рту.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
