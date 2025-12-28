Новый год — 2026
Пугачева проигнорировала новость об уходе Алентовой

Певица Алла Пугачева никак не отреагировала на новость о смерти актрисы Веры Алентовой. Несмотря на то, что ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) несколько лет вел передачу вместе с Юлией Меньшовой, звездная пара никак не прокомментировала известие о кончине ее мамы.

Между тем другие коллеги артистки выразили соболезнования Юлии Меньшовой. Они отмечают вклад в культуру и влияние, которое актриса оказала на несколько поколений зрителей. Слова поддержки выскзали Сергей Лазарев, Алексей Чумаков и Прохор Шаляпин. В своих обращениях они поделились личным ощущении утраты и подчеркнули масштаб личности Алентовой. Елизавета Боярская и Елена Воробей также выразили поддержку дочери актрисы, отметив крепкую связь Меньшовой с родителями.

Ранее стало известно, что драматический театр имени А. С. Пушкина, в котором служила Алентова, заменил спектакль «Мадам Рубинштейн» 5 января на постановку «Семейка Краузе». Вопрос о замене спектаклей 5 февраля и 1 марта будет решен позднее, исходя из возможностей репертуара.

